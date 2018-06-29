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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 08:0029.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829135Дата и время окончания срока приема заявок АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 штМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829135

    Уникальный номер закупки

    157906

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 933-73-47

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    natalya.voroshkova@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошкова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829135Подведение итогов не позднее АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 штМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    114

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней (рекомендовано)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП)"

    Кол-во: 114

    Лот 2

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 56 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829135Подведение итогов не позднее АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 56 штМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 56 шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    56

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней (рекомендовано)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА)"

    Кол-во: 56

    Лот 3

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 48 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829135Подведение итогов не позднее АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 48 штМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 48 шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    48

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней (рекомендовано)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА)"

    Кол-во: 48

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