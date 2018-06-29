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Номер извещения
ГП829135
Уникальный номер закупки
157906
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 933-73-47
Факс
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Адрес электронной почты
natalya.voroshkova@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошкова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОШИНА КАМА ЦМК 385/65 R22.5 160K TL NT-201 (НА ПОЛУПРИЦЕП) 114 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
114
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 114
АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 56 шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 56 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
56
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 56
АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 48 шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОШИНА КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NF-202 (НА РУЛЕВУЮ ОСЬ ТЯГАЧА) 48 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
48
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 (территория АТУ ЧМК) на условиях поставки DDP согласно Инкотермс 2010)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48
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