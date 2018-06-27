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    Главная / Торги / Закупка трубопроводной арматуры

    Закупка трубопроводной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539005Дата и время окончания срока приема заявок Закупка клапанов КЗрКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806539005

    Уникальный номер закупки

    277,278,279, 328, 329, 330

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОПР

    Приложение № 1 лот 6

    ОПР

    Приложение № 1 лот 5

    ОПР

    ОПР

    ОПР

    ОПР

    ОПР

    Приложение № 1 лот 4

    Приложение № 1 лот №3

    ОПР

    ОПР

    Приложение № 1 лот 2

    3

    2

    1

    Приложение № 1 лот 1

    опр

    Приложение № 2

    Закупочная документация

    Приложение № 2 приложение к договору

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    кран, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка задвижек

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 10:0026.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка задвижекКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка задвижек

    Начальная цена

    1 483 239,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот 1

    29.05.2018

    опр

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка стальная 30с941нж МЗТА ДУ125, РУ1,6 МПа, фланцевая под приварку с электроприводом ГЗ-F.100/24, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Задвижка стальная 30с941нж МЗТА ДУ150, РУ1,6 МПа, фланцевая под приварку с электроприводом ГЗ-Б.200/24, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ50, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ80, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ100, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ125, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ150, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Задвижка стальная 30с41нж МЗТА ДУ200, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Задвижка стальная 30с41нж ДУ250, РУ1,6 МПа, фланцевая, ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 9

    Лот 2

    Закупка кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 10:0026.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка крановКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кранов

    Начальная цена

    317 951,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот 2

    29.05.2018

    3

    29.05.2018

    2

    29.05.2018

    1

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый LD стандартнопроходной под приварку КШ.Ц.П.015.040.02, ГОСТ 28908-91, ГОСТ 21345-2007"

    Кол-во: 51

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый LD стандартнопроходной под приварку КШ.Ц.П.025.040.02, ГОСТ 28908-91, ГОСТ 21345-2006"

    Кол-во: 51

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый LD стандартнопроходной под приварку КШ.Ц.П.040.040.02, ГОСТ 28908-91, ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Шаровой кран JiP Standard FF, ДУ150, PУ1,6 МПа, фланцевый, с рукояткой № 065N9630 Danfos,ГОСТ 9702-87, ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Закупка затворов и клапанов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка затворов и клапановКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка затворов и клапанов

    Начальная цена

    309 024,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот №3

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый 17с6нж, Дн=50 мм, Рн=16 кгс/см2 с диапазоном настройки 2,5-4 кгс/см2 Fc=855 мм2 ГОСТ 31294-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Обратный затвор пружинный двустворчатый NVD 895 для установки между фланцами DN250 PУ1,6 МПа № 065B7502 Danfos ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 24856-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Затвор поворотный дисковый межфланцевый ДУ125 РУ1,6 МПа с центрирующими проушинами VFY-WH (SYLAX) с рукояткой № 065B7356 Danfos ГОСТ 13547-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Клапан ДУ50 РУ1,6 МПа обратный фланцевый NVD 402 № 065B7475 Danfos, пружинный с аксиальным затвором ГОСТ 27477-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан ДУ65 РУ1,6 МПа обратный фланцевый NVD 402 № 065B7475 Danfos, пружинный с аксиальным затвором ГОСТ 27477-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Клапан ДУ80 РУ1,6 МПа обратный фланцевый NVD 402 № 065B7475 Danfos, пружинный с аксиальным затвором ГОСТ 27477-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан ДУ125 РУ1,6 МПа обратный фланцевый NVD 402 № 065B7475 Danfos, пружинный с аксиальным затвором ГОСТ 27477-87"

    Кол-во: 5

    Лот 4

    Закупка клапанов КЗр

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 10:0025.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка клапанов КЗрКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка клапанов КЗр

    Начальная цена

    921 738,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот 4

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п, DN 50, PN 16, Kvy 10, с ЭИМ Regada ST 0.1 498.0-0QEBB/08,ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п,DN 100, PN16, Kvy 63, с ЭИМ Regada ST 1 491.0-01GBK/16,ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п, DN 125, PN 16, Kvy 250, с ЭИМ Regada ST 2 492.0-0МIВD/04,ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п, DN 125, PN 16, Kvy 320, с ЭИМ Regada ST 2 492.0-0МIВD/04,ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан запорно-регулирующий КЗР 25ч945п, DN 200, PN 16, Kvy6 30, с ЭИМ Regada ST 2 492.0-0МIВD/04,ГОСТ 5761-2005"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Закупка кранов регулирующих Hogfors

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 10:0025.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка кранов регулирующих HogforsКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кранов регулирующих Hogfors

    Начальная цена

    1 669 930,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот 5

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулирующий кран с ручкой DN 65 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Регулирующий кран с ручкой DN 80 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Регулирующий кран с ручкой DN 100 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Регулирующий кран с ручкой DN 125 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Регулирующий кран с ручным редуктором DN 200 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Регулирующий кран с ручным редуктором DN 250 PN16 Hogfors серия 36500TR-N"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Закупка фильтров сетчатых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539005Подведение итогов не позднее Закупка фильтров сетчатыхКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтров сетчатых

    Начальная цена

    284 680,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 1 лот 6

    29.05.2018

    ОПР

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN100 PN16 065B7734"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN150 PN16 065B7736"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN200 PN16 065B7737"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый DN250 PN16 065B7738"

    Кол-во: 2

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