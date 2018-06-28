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Номер извещения
ГП829128
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенные по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, 1-й км трассы «с. Мыльджино - Мыльджинское ГКМ». Собственник: ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 18:00 GMT +328.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829128Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. МыльджиноМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829128Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. МыльджиноМосква
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829128Дата и время проведения Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. МыльджиноМосква
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829128Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. МыльджиноМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829128Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. МыльджиноМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс – транспортный цех с административно-бытовым корпусом и здание-проходная, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино
Начальная цена
10 938 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 093 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
41.20.20.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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