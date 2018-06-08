Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Объем образующихся отходов производства и потребления IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» за период с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. ориентировочно составляет 821 м3. Перечень отходов производства для вывоза и размещения на полигоне ТКО, указан в Приложении №1 к ТЗ.