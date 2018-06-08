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Номер извещения
ГП829126
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
kozlovskayaog@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козловская Ольга Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 02:00 GMT +308.06.2018 02:0008.06.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829126Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 02:0008.06.2018 02:0008.06.2018 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829126Дата и время вскрытия заявок Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 06:0027.06.2018 06:0027.06.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829126Подведение итогов не позднее Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 06:0027.06.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829126Подведение итогов не позднее Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» на полигон ТКО, имеющий лицензию и включенный в список ГРОРО.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем образующихся отходов производства и потребления IV-V класса опасности, образующихся от предприятий и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» за период с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. ориентировочно составляет 821 м3. Перечень отходов производства для вывоза и размещения на полигоне ТКО, указан в Приложении №1 к ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
38
Документация лота
Кол-во: 1
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