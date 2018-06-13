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Номер извещения
ГП829122
Уникальный номер закупки
ОЗП – 055/2018
Наименование закупки
Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 49-39-39 доб. 1110
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерюшев Данил Валентинович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 17:00 GMT +313.06.2018 17:0013.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829122Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829122Дата и время вскрытия заявок Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 11:0021.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829122Подведение итогов не позднее Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт автомобильных дорог у склада ГКЛ для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск», адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
45.23.11.190
45.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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