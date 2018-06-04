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    Главная / Торги / R_498/18_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_498/18_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532800Дата и время окончания срока приема заявок R_498/18 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806532800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_498/18_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_498/18 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201805.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532800Подведение итогов не позднее R_498/18 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_498/18 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    23 742 169,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №2000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Раствор красителя Реактив Самсона д/исследования ликвора 100 мл №1 15769"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 50мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Контроль д/клинич. биохимии Randox специфич. белки уровень2 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Сыворотка калибровочная 5мл д/анализатора биохимич. уровень 2 №1 CAL2350"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Сыворотка диагностич. сальмонел. адсорбир.Н-gm д/РА лиофил. д/диагностич.целей 2мл № 5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Субстанция Фуксин основной д/МБЦ ч 50г №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу Эпштейна-Барр 96 опр. №1 Н-351"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/опред. индуктора агрегации тромбоцитов Коллаген с р-лем 120опр. №1 095"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. Е общий t 2-8C №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов Глюкоза-Ново 1000мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Диспосистема д/измерения д/анализатора ROTEM №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Сосуд пластиковый 250мл д/стейнера ALS-96 д/окраски предметных стекол с крышкой в штативе №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Набор диагностический CINtec Cytology PLUS Kit д/опред. антигенов p16INK4a/Ki-67 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к Calretinin мышиные моноклональные 0,5мл №1 232A-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к EMA 0.5мл №1 247М-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кассета сенсорная д/анализатора ABL/NPT 300 опр. №1 945-779"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Жидкость моющая 20мл д/анализатора Konelab №8 981842"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. железа 2000 опр. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов IFCC 19мл д/анализатора Konelab д/опред. лактатдегидрогеназы 440 опр. №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Раствор моющий 4.5% 4*20мл д/анализатора Konelab №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2мл с литий-гепарином ОП стер. 11мм/66мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Реагент д/анализатора Multiskan FC д/опред. фосфатазы 360 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-СА 125 д/опред. СА 125 96 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов God-Pod 60мл д/анализатора Konelab д/опред. глюкозы 3000 опр. №7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов 5мл 10ммоль/л д/анализатора Энзискан Ультра калибратор глюкозы №4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Ново 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1 RH-153"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Декстроза моногидрат СТ кристаллическая 0,6кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Среда питательная Мясо-пептонный бульон д/культивирования микроорганизмов 0,4л №1"

    Кол-во: 63

    "Позиция 31"

    "Среда питательная 0,2л Мясо-пептонный агар д/культивирования микроорганизмов №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов д/анализатора иммуногистохим. д/опред. антител к Цитокератин 5/6 50 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью дл.113мм 8отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-UTS 100мл д/анализатора д/опред. хлоридов фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/выявления иммуноглоб. класса G к грибам рода Aspergillus в сыворотке крови №1 4752"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. ПСА 100 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Раствор красителя 1л Азур-эозин по Романовскому №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Плазма кроличья 1мл цитратная сухая №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Разбавитель изотонич. Изотонак-3 20л д/анализатора МЕК-640 I №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Раствор очищающий Cleanac 5л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Набор реагентов Векто-Токсо-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к Toxplasma gondii t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. кетонов в моче №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Закрепитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов РФМК-тест д/опред. растворимых фибрин-мономерных комплексов 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Тест-панель Troponin I д/анализатора Samsung Labgeo IB10 №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 49"

    "Раствор лизирующий DxH 5л д/системы клеточного анализа UniCel DxH 800 coulter №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов Ferritin FS 30мл д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов 50мл д/анализатора Konelab д/опред. креатинкиназы-СК 280 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Тест-полоска д/анализа мочи iChemVelocity 100 шт. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 100мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов 3мл Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный, жидкий №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Тест-панель D-Dimer д/анализатора Samsung Labgeo IB10 №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов 60мл д/анализатора Konelab д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Контроль специфических белков д/клинич. биохимии уровень1 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-UTS 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. М IgM общий-ИФА-БЕСТ 12*8 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. кл. G Аскаридоз-IgG-ИФА-Бест 12*8 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов Триглицериды-Витал 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов СтероидИФА-прогестерон д/опред. тестостерона №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Набор реагентов д/опред. общ. ЖСС 4*9/4*4мл №1 TI3858"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Набор реагентов д/опред. индола 180 опред. №1 10003372"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. класса G грибам Candida 12*8 №1 D-4652"

    Кол-во: 60

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов ВектоРубелла-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу краснухи №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов Альбумин- UTS 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов д/иммунофлуоресц. иссл-ний моноклональные антитела CD-3 FITC №100 1051"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов д/иммунофлуоресц. иссл-ний моноклональные антитела CD-4 РЕ №50 1072"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов д/гематологических исследований Кефалин 30г 250опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Контроль Lipotrol HDL/LDL 15мл д/анализатора Konelab №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов IFCC 5мл д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы 440 опр. №15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора BST системный раствор глюкозы №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect i1000sr/i2000sr общий ПСА реагент 100 тестов №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Бацитрацину №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ 50мл бриллиантового крезилового синего д/окраски ретикулоцитов №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G к антигенам токсокар Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ №1 D-2752"

    Кол-во: 60

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-C супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH №1 017"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Стекло предметное со шлифов. краями 76мм*26мм*2,0мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 83"

    "Спиртовка лабораторная СП-1 стекло №1 12003101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 85"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. M к вирусу герпеса типа I II 96 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Среда питательная Стафилококкагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Среда питательная д/выделения и идентифик. энтеробактерий сух. среда Пизу 0,25кг №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Среда питательная д/выделения и культивирования лактобацилл 0,25кг сухая №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Среда питательная д/контроля микробной загрязненности сухая - М Агар Сабуро 0,25кг №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Среда питательная 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Среда питательная Менингоагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Набор реагентов д/опред. IgA, IgM к возбудителю коклюша Bordetella pertussis №1 А-233"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований карты д/фенотип-я DG Gel Pheno+Kell 2*25 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований карты д/реакции Кумбса DG Gel Coombs №50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Набор реагентов ИФА-HBsAg-подтверждающий тест д/опред. антител к вирусу гепатита В 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Петля микробиолог. д/взятия биопроб нихром д.2,0мм №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Лезвие д/микротомов д/мягких и твердых тканей д/обычной и очень тонкой резки №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Устройство д/исследований проб крови 100мкл с ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Пробирка вакуумная 1,8мл с цитратом натрия 3,8% с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "Устройство д/исследований проб крови 600мкл с активатором свертывания ОП стер. №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Насадка к анализат. Walkaway, Autoscan д/переноса сусп. д/обыч.панелей INOCULATORS-D №240 В1013-4"

    Кол-во: 70

    "Позиция 105"

    "Кювета д/анализатора Helena одиночная №500 С-101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов 50мл д/анализатора Sysmex СА 560 Промывающий раствор 1 CA Clean I №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов Патромтин SL 5мл д/анализатора Sysmex СА 560 1000 опр. №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 117"

    "Тест-полоски д/анализа мочи SD UroColor 11 №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Набор тест-полосок д/опред. стрептококков СТРЕПТОтест16 опр.60 №1 10003385"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Набор тест-полосок д/опред. пирролидонилариламидазы ПИРАтест №1 10003344"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Контроль гематологический CBC-3D N 2мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов Био-Ла-Тест д/опред. меди в крови Cu35 t 2-8С №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов д/опред. тироксина Тироид ИФА-свободный Т4 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов д/цитометрич. исслед. лизирующий раствор OptiLyse C 200 тестов №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Набор реагентов 64мл д/анализатора биохимич. д/опред. Цистатина С №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Кювета д/коагулометра АК-37 однораз. №200"

    Кол-во: 150

    "Позиция 126"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 127"

    "Спица д/остеосинтеза резьбовая д.2,5мм дл.230мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 157мм 8отв №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.139мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов ОнкоИФА-общий д/опред. ПСА общего в крови t 2-8C №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДДС 270мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Контроль КК-МВ 2мл д/анализатора Konelab №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Калибратор спец. белков t 2-8C №1"

    Кол-во: 5

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