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    Главная / Торги / Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.

    Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829115Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение ДВБ

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-37

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bormovaiv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 09:0031.08.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829115Подведение итогов не позднее Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня указанного в ТЗ. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки июль-август 2018 года, согласно графика прописанного в ТЗ. Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.51.20.121

    Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    договор

    28.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект оборудования диспетчеризации (АСД) для хозяйственного транспорта, Согласно ТЗ."

    Кол-во: 10

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