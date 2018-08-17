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    Главная / Торги / Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗ

    Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2018 12:0017.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829254Дата и время окончания срока приема заявок Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Проект договора поставки

    Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-05

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Pavel.Kuzenkov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузенков Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.201807.09.2018 12:0007.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829254Подведение итогов не позднее Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные запасные части на автосамосвалы БелАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок двери правый, ТАИС 304265.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дозатор прогрессивный плунжерный (SSV 6) 619-26473-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Датчик уровня топлива, 56.3827010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Датчик ТМ-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Датчик ММ-355"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Датчик ДСФ-65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Датчик давления WIKA MH-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Датчик давления (0-200кг/см), 16.3829010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Датчик аварийного температуры 3062866, ДВС КТА-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Датчик, ДГС-М-301-24-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сигнал звуковой, С314Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Палец штанги, 7523-2919078"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Блок обработки сигналов БОС-03 СЕЦИ.453628.003, ТУ BY 100148266.005-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок обработки сигналов БОС-01 СЕЦИ.453628.001-01, ТУ BY 100148266/005-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий полнопоточного фильтра, 7548-1704450"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Элемент фильтрующий, Д65-1002294"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Элемент насоса (К7) "LINCOLN" 600-26877-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Электродвигатель отопителя, BOSCH 0 130 111 116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Электродвигатель BOSCH, 0 130 111 130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Электродвигатель, МЭ237"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Штуцер для отпирания клапана цилиндра подвески, 540-3924420-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Штанга подвески, 75131-2919016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Штанга, 75570-2909016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шприц, Ш1-3911010-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шпилька М36х2х95, 341282"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Шпилька М33х102, 341289"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Шланговый наконечник, 432-24162-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Шланг пластиковый высокого давления, 504-36033-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Шланг отопителя, 75482-8120114"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Шланг отопителя, 7513-8120112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Шестерня солнечная первого ряда, 75132-2405522"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Шестерня солнечная второго ряда, 7519-2405372"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Шестерня коронная первого ряда, 75132-2405284"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Шестерня коронная второго ряда, 7519-2405496"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Шайба регулировочная, 7513-3001074"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Шайба регулировочная, 7513-3001023"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Шайба регулировочная, 7513-3001022"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Чехол передней подвески, 549Б-2907382-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Чехол задней подвески, 7519-2907382"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Чехол, 549Б-2907530-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Цилиндр тормозной в сборе, 75132-3577040-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Хомут, 3063809"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Хомут, 3063810"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Хомут, 3001067"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Фонарь прожектор, 171.3711"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Фонарь задний правый, 354.3716"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Фонарь задний левый, 355.3716"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Фильтр топливный в сборе, 7555-1138060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Фильтр правый, 75132-2405070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Фильтр левый, 75132-2405071"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Фильтр в сборе, 540-1704138"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Фара в сборе, 112.03.29-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Установка стеклоочистителя, 7555В-5205002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Усилитель потока, OSQB 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Упор, 7512-2405560"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Уплотнение поперечной тяги, 7519-8603680-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Уплотнение патрубков, 3028291"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Уплотнение масляной рейки, 3084539"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Уплотнение, 3348860"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Уплотнение, 540-2919600"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Указатель спидометра, СП153УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Удлинитель гибкий вентиля УГ17-330 передних колес, 13-3116010-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Удлинитель гибкий вентиля УГ17-1130 задних колес, 13-3116010-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Термостат, 3046191"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Тахометр, 121.3813-УХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стекло ветрового окна, 7555-5206012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Соединение угловое (WE6-LL 10*1KC) 223-13021-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Соединение прямое для точек смазки (GE6-LL 10*1KC) 223-12271-7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Соединение повортное типа "Банджо" (SWV E6-LLM 10*1C) 223-12480-7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Сигнал звуковой, С313"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Сигнал звуковой, С314"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Сателлит первого ряда в сборе, 75132-2405260"

    Кол-во: 18

    "Позиция 73"

    "Сателлит второго ряда в сборе, 7519-2405430"

    Кол-во: 24

    "Позиция 74"

    "Сальник штанги, 7521-2919072"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Сальник центрального шарнира, 7519-2919466"

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Сальник термостатов, 3042759"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Сальник вилки, 540-2919440-11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Сальник, 540-2917454-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Сальник, 7557-2919072"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Сальник, 7519-8603680-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Рычаг регулировочный в сборе, 500-3501136-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Ремкомплект цилиндра передней подвески, 7512-2907020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Ремкомплект цилиндра задней подвески, 7512-2917020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Ремкомплект уплотнений усилителя потока, 75131-3416060"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Ремкомплект уплотнений насоса дозатора, 75131-3444080"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Ремкомплект уплотнений автомата разгрузки, 75131-3428008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Ремкомплект пневмогидроаккумулятора, 75303-3545009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Ремкомплект пневмогидроаккумулятора, 75600-3415009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Ремкомплект запчастей цилиндра поворота, 75132-3429008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Ремкомплект запчастей цилиндра опрокидывающего механизма, 7519-8603006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Ремкомплект запчастей корпуса тормоза, 7513-3501079"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Ремкомплект головки двигателя КТА-50С, 4352579"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Ремкомплект гидрораспределителя опрокидывающего механизма, 75306-8606409"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Ремень привода вентилятора двигателя КТА-50С, 3003342"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Ремень поликлиновой, 5РК1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Ремень поликлиновой, 6РК925"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Ремень поликлиновой, 5РК975"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Реле давления, 0169-420-03-1-015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Регулятор давления с адсорбером, 8043.35.12.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Регулятор давления, 11.3512010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Распределитель, 75450-3537070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Радиатор отопителя, 75131-8101060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Пружина, 75211-1108129"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Прокладка турбины, 3177942"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Прокладка термостатов, 206443"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Прокладка регулировочная, 7519-2907433"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Прокладка регулировочная, 549Б-2907434"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Прокладка регулировочная, 549Б-2907433"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Прокладка под заправочный клапан, 540-2917362"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Прокладка под датчик уровня топлива, 200-3806026"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Прокладка под головку блока цилиндров, 3630839"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Прокладка ГБЦ, 3628407"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Прокладка ГБЦ, 3040720"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Прокладка ГБЦ, 3201517"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Прокладка водяной помпы, 206455"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Прокладка водяной помпы, 206193"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Прокладка, 751906-8521845"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Прокладка, 3040721"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Провод, 549БС-3724164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Прижим переднего колеса, 7513-3101050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Прижим заднего колеса, 75136-3101060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Привод спидометра в сборе, 7519-3841010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Пневмопереключатель, 549Б-1310300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Пневмогидроаккумулятор, 75303-3545010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Перемычка, 75481-3724082"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Патрубок обдува, 7512-2126196"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Панель визуализации, 4В127.00-К16 4539213712"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Палец рулевого цилиндра, 7513-3003066"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Палец передней штанги, 75570-2909078"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Палец крепления цилиндров, 540-2917446-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Палец крепления кузова, 75199-8521130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Палец задней штанги, 7521-2919078"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Палец задней проушины, 75131-2919426"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Охладитель, 75145-3509330-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Ось сателлита первого ряда, 75132-2405332"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Ось сателлита второго ряда, 75191-2405492"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Опора шаровая, 549Б-2907447"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Опора шаровая, 7519-2907500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Насос топливный в сборе, 7512-1113010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Насос топливный в сборе, (240-1021012-А) 7512-1113010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Насос системы смазки LINCOLN, P203-8XNBO-1K6-24-2A1/10-V10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Насос ручной подкачки, 45481-1133010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Насос подвески, 549А-2907240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Накладка тормозная, 75131-3577060-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 145"

    "Накладка, 7513-3577060-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "Муфта резьбовая, 432-23031-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Механизм рулевой, OSPBX 500 LS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Механизм рулевой, 75474-3401005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Металлорукав, MS35150.PO50311"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Манжета крупногабаритная с пружиной, 75191-3104020-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Манжета армированная с пружиной, 1.2-145х175-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Кран управления стояночным тормозом, 75570-3537010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Кран тормозной двухсекционный, 8608.35.14.010-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Кран топливный с фильтром в сборе, 75131-1116010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Кран запорный в сборе, 75211-1032800-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Корпус фильтра, 7513-3442020-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Корпус тормоза в сборе, 7513-3501080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Контактор пневматический, ПК-753Б-9У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Компрессор, 5336-3509012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Кольцо упорное, 75132-3104112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Кольцо уплотнительное, 549А-2405516"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Кольцо уплотнительное, 549А-3104118"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Колесо рулевое, 70-3402015 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Клапан электромагнитный, КЭМ-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Клапан соединительный, 75212-3408430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Клапан предохранительный в сборе, 7549-1032148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Клапан предохранительный, 75481-3406200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Клапан к одинарному насосу "BOSCH REXROTH", 242169"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Клапан к насосу сдвоенному "BOSCH REXROTH", 2032900Е (9242767)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Клапан заправочный, 540-2917360-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 171"

    "Клапан двухмагистральный, 75221-4619074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Клапан двойной защитный, 75125-3515110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Клапан в сборе, 78211-4617100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Зеркало наружнее, ВРЕИ 203621.008 ТО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Зеркало наружнее, ВРЕИ 203621.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Зеркало, ВРЕИ 203.621.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Зеркало, ВРЕИ 203.621.041"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Дозатор прогрессивный плунжерный с электрическим контактным датчиком, 619-28257-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Датчик, ДГС-М-311-24-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Датчик, ДГС-Т-401-24-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Гайка самостопорящаяся М48*2, 7512-3003360"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Гайка М33*2-4Н5Н заднего колеса, 342409"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Гайка крепления переднего колеса, 549А-3101040"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Выключатель, 1212.3737-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Вкладыш подпятника передний, 549Б-2907427"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Вкладыш подпятника задний, 7519-2907427"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Вкладыш передний, 7513-3001358"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Вентиль типа БС, 37-3114010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Вал торсионный, 75132-2405526"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Блок управления в сборе, 75132-8606410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Блок управлеия КТА-50С, 3654718"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Актуатор КТА-50, 3408326"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Адаптер 90 град. (нар.М10*1К вн. М8*1 С ) 432-24052-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Адаптер 45 град. (нар.М10*1 вн. М8*1 ) 432-24051-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Адаптер (нар.М10*1 вн. М10*1 КС ) 304-19509-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Автомат разгрузки насоса, 75131-3428010"

    Кол-во: 1

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    1
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