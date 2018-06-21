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Номер извещения
ГП829118
Уникальный номер закупки
427-СТГ-ТПС
Наименование закупки
Поставка СДТ на объект СХВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1895
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
n.utkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Николай Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СДТ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СДТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
374 единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Жд ст. Хабаровск-2 Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край) Жд ст. Селихин Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.22.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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