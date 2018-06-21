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    Главная / Торги / Поставка СДТ на объект СХВ

    Поставка СДТ на объект СХВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 16:4921.06.2018 16:49Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СДТМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829118

    Уникальный номер закупки

    427-СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СДТ на объект СХВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №427 СТГ-ТПС СДТ

    Техническое задание

    Форма КП СДТ СХВ

    Форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1895

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    n.utkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Николай Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СДТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 11:3022.06.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829118Подведение итогов не позднее Поставка СДТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СДТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    374 единицы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Жд ст. Хабаровск-2 Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край) Жд ст. Селихин Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.22.20

    Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод ОГ I 45-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Отвод ОГ I 45-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Отвод ОГ I 15-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Отвод ОГ I 13-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-1350/1350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Отвод ОГ I 10-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Отвод ОГ I 45-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Отвод ОГ I 13-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1350/1350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отвод ОГ I 10-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Отвод ОГ I 40-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Отвод ОГ I 40-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(14,7)-0,66-1,5DN-40 с заводской изоляцией ПК-40 по ТУ 1469-002-048434179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Отвод ОГ I 45-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Отвод ОГ I 18-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-1650/1650-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Отвод ОГ I 33-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2450/2450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Отвод ОГ I 10-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Отвод ОГ I 33-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2450/2450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Отвод ОГ I 32-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2400/2400-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Отвод ОГ I 41-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2900/2900-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Отвод ОГ I 40-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-500/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 11

    "Позиция 58"

    "Узел УТМ 1020(17 К60)х57(5 К42)-930/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Узел УТМ 1220(26,3 К60)х57(5 К42)-970/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-970/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Отвод ОК I 45-1020(17 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834173-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-1000/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 ло ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 11

    "Позиция 94"

    "Узел УТМ 1020(17 К60)х57(5 К42)-1430/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1470/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Отвод ОК I 45-1020(17 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Отвод ОГ I 35-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5D N-2550/2550-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Отвод ОГ I 42-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Отвод ОГ I 28-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-2150/2150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Отвод ОГ I 43-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-3050/3050-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Отвод ОГ I 37-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Отвод ОГ I 30-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Отвод ОГ I 34-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-2500/2500-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Отвод ОГ I 43-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-3050/3050-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Отвод ОГ I 42-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Отвод ОГ I 38-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Отвод ОГ I 37-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Отвод ОГ I 36-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2600/2600-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Отвод ОГ I 35-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2550/2550-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Отвод ОГ I 26-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2050/2050-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Отвод ОГ I 25-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2000/2000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Отвод ОГ I 25-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-2000/2000-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Отвод ОГ I 24-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1950/1950-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Отвод ОГ I 40-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Отвод ОГ I 32-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-240D/2400-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Отвод ОГ I 31-1220(24,6 Х70)-9.8(18,5)-0,825-5DN-2350/2350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Отвод ОГ I 45-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Отвод ОГ I 44-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-3100/3100-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Отвод ОГ I 34-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2500/2500-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Отвод ОГ I 33-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2450/2450-20 С изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 156"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(14,7)-0,660-5Dн-2300/2300-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Отвод ОГ I 42-1220(24,6 Х70-9,8(18,5)-0,825-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60"

    Кол-во: 1

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