Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.

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Требования к документации

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Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Отвод ОГ I 45-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Отвод ОГ I 45-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Отвод ОГ I 15-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Отвод ОГ I 13-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-1350/1350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Отвод ОГ I 10-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Отвод ОГ I 45-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Отвод ОГ I 13-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1350/1350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Отвод ОГ I 10-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5Dн-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Отвод ОГ I 40-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Отвод ОГ I 40-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(14,7)-0,66-1,5DN-40 с заводской изоляцией ПК-40 по ТУ 1469-002-048434179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Отвод ОГ I 45-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Отвод ОГ I 18-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-1650/1650-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Отвод ОГ I 33-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2450/2450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Отвод ОГ I 10-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-1200/1200-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Отвод ОГ I 33-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2450/2450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Отвод ОГ I 32-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5Dн-2400/2400-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Отвод ОГ I 41-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2900/2900-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Отвод ОГ I 40-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-500/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 11

"Позиция 58" "Узел УТМ 1020(17 К60)х57(5 К42)-930/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Узел УТМ 1220(26,3 К60)х57(5 К42)-970/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-970/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 61" "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 65" "Отвод ОК I 45-1020(17 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834173-2014" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 91" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-250/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-720/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-1000/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 ло ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 11

"Позиция 94" "Узел УТМ 1020(17 К60)х57(5 К42)-1430/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1470/500-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 12

"Позиция 96" "Узел УТМ 1420(32 К60)х159(8 К42)-500/500-9,8-0,6-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 12

"Позиция 100" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 7

"Позиция 102" "Отвод ОК I 45-1020(17 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 103" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Узел УТМ 1220(21,2 К60)х57(5 К42)-1010/950-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-510/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 110" "Узел УТМ 530(12 К60)х57(5 К42)-760/250-9,8-0,75-УХЛ с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Днище Д I 1420(32 К60)-9,8(14,7)-0,66-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 113" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 115" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Отвод ОК I 45-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Отвод ОГ I 15-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1450/1450-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Отвод ОГ I 35-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5D N-2550/2550-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Отвод ОГ I 42-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Отвод ОГ I 28-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-2150/2150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Отвод ОГ I 43-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-3050/3050-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Отвод ОГ I 37-1220(17,8 К60)-9,8(13,31)-0,99-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Отвод ОГ I 30-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-2300/2300-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 129" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 130" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Отвод ОГ I 34-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-2500/2500-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Отвод ОГ I 43-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-3050/3050-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Отвод ОГ I 42-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Отвод ОГ I 38-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Отвод ОГ I 37-1220(21,2 К60)-9,8(15,8)-0,825-5DN-2700/2700-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Отвод ОГ I 36-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2600/2600-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Отвод ОГ I 35-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2550/2550-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Отвод ОГ I 26-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2050/2050-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Отвод ОГ I 25-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2000/2000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Отвод ОГ I 25-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,825-5DN-2000/2000-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Отвод ОГ I 24-1220(17,8 К60)-9,8(13,1)-0,990-5DN-1950/1950-20 с изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Отвод ОГ I 40-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2850/2850-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Отвод ОГ I 32-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-240D/2400-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Отвод ОГ I 31-1220(24,6 Х70)-9.8(18,5)-0,825-5DN-2350/2350-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Отвод ОГ I 45-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-3150/3150-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 146" "Отвод ОГ I 44-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-3100/3100-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Отвод ОГ I 34-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2500/2500-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Отвод ОГ I 33-1220(24,6 Х70)-9,8(18,5)-0,825-5DN-2450/2450-20 С изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Отвод ОК I 90-1220(21,2 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Отвод ОГ I 30-1220(21,2 К60)-9,8(15,85)-0,825-5DN-2300/2300-20 c изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(19,66)-0,825-5DN-2300/2300-60" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-60" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Отвод ОК I 45-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,5DN-20 с изоляцией Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 12

"Позиция 156" "Отвод ОГ I 30-1220(26,3 К60)-9,8(14,7)-0,660-5Dн-2300/2300-20" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Отвод ОК I 90-530(12 К60)-9,8(12,74)-0,825-1,0DN-20" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Отвод ОГ I 42-1220(24,6 Х70-9,8(18,5)-0,825-5DN-3000/3000-20 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1