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Номер извещения
31806532450
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дозировочных насосных агрегатов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дозировочных насосных агрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532450Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозировочных насосных агрегатовБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806532450Дата и время вскрытия заявок Поставка дозировочных насосных агрегатовБарнаул
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 08:0016.07.2018 08:0016.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532450Подведение итогов не позднее Поставка дозировочных насосных агрегатовБарнаул
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дозировочных насосных агрегатов
Начальная цена
323 668,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БарнаулРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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