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Номер извещения
31806580695
Уникальный номер закупки
ГП157838
Наименование закупки
Поставка фильтров, фильтрующих элементов для проведения технического обслуживания технологических машин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
SotnikA@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сотник Анна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Закупки и тендеры Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров, фильтрующих элементов, РВД для проведения технического обслуживания технологических машин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 13:00 GMT +306.07.2018 13:0006.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806580695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров, фильтрующих элементов, РВД для проведения технического обслуживания технологических машинТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 13:0006.07.2018 13:0006.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806580695Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров, фильтрующих элементов, РВД для проведения технического обслуживания технологических машинТемрюк
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 16:3017.07.2018 16:3017.07.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580695Подведение итогов не позднее Поставка фильтров, фильтрующих элементов, РВД для проведения технического обслуживания технологических машинТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров, фильтрующих элементов, РВД для проведения технического обслуживания технологических машин
Начальная цена
1 957 266,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п. 2 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
28.29.13
28.29.13
Документация лота
Кол-во: 1
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