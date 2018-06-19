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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806532081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка силового электрооборудования для объекта строительства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка силового электрооборудования для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 08:30 GMT +319.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806532081Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва
Дата и время проведения
21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806532081Дата и время проведения Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532081Подведение итогов не позднее Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового электрооборудования для объекта строительства
Начальная цена
11 539 255,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
46.69.15
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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