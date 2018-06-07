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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка материалов для проведения швартовых мероприятий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
M.yustus@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов для проведения швартовых мероприятий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 14:00 GMT +307.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829105Дата и время окончания срока приема заявок закупка материалов для проведения швартовых мероприятий Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 14:0007.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829105Дата и время вскрытия заявок закупка материалов для проведения швартовых мероприятий Москва
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829105Подведение итогов не позднее закупка материалов для проведения швартовых мероприятий Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов для проведения швартовых мероприятий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением "Формат коммерческого предложения"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "АэроТрансКарго", г. Москва, Перовское шоссе, 25 аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
32
25.7
Документация лота
Кол-во: 680
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 582
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