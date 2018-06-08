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Номер извещения
31806531831
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Lada Largus (фургон) для АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-56-54
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Девятовский Василий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка автомобиля Lada Largus (фургон) для АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Lada Largus (фургон) для АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 07:0009.06.2018 07:0009.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531831Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Lada Largus (фургон) для АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Lada Largus (фургон) для АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
582 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии к документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии к документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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