Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Заявка подается на весь закупаемый объем! Обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Протоколы разногласий не рассматриваются, договор в редакции Покупателя! Шл/шкурка по п. 8, 9 производства ОАО "Белгородский абразивный завод".