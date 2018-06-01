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Номер извещения
ГП829101
Уникальный номер закупки
892
Наименование закупки
Поставка ленты холоднокатаной 08ЮР-ВГ-II БТ – 0,7х43-0,3.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-50-42
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рамазанова Рита Рахимьяновна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Поставка ленты холоднокатаной 08ЮР-ВГ-II БТ – 0,7х43-0,3.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 18:00 GMT +301.06.2018 18:0001.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты холоднокатаной 08ЮР-ВГ-II БТ – 0,7х43-0,3.Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 06:0004.06.2018 06:0004.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829101Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты холоднокатаной 08ЮР-ВГ-II БТ – 0,7х43-0,3.Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты холоднокатаной 08ЮР-ВГ-II БТ – 0,7х43-0,3.
Начальная цена
2 487 288,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 872,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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