Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Заявка подается на весь закупаемый объем! Обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются.