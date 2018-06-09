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    Главная / Торги / Закуп метчиков и плашек для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп метчиков и плашек для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829088Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп метчиков и плашек для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 08:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 15:0030.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829088Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - июль 2018г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛАШКА М 22Х2,5 ГОСТ 9740-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ПЛАШКА М 20Х2,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "ПЛАШКА М 18Х2,5 ГОСТ 9740-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ПЛАШКА М 16Х2,0 ГОСТ 9740-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "ПЛАШКА М 12Х1,75 ГОСТ 9740-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "ПЛАШКА М 10Х1,5 ГОСТ 9740-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "МЕТЧИК М 24Х3,0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "МЕТЧИК М 20Х2,5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "МЕТЧИК М 18Х2,5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "МЕТЧИК М 16Х2,0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "МЕТЧИК М 12Х1,75 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "МЕТЧИК М 10Х1,5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "МЕТЧИК М 8Х1,25 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "МЕТЧИК М 6Х1,0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "МЕТЧИК М 12Х1,75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Метчик М/Р М48х5,0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "МЕТЧИК М10Х1,5"

    Кол-во: 10

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