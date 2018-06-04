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    Главная / Торги / Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский"

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 04:0004.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829087Дата и время окончания срока приема заявок Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829087

    Уникальный номер закупки

    18713

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 08:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 18713

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    АО ГОК Денисовский - типовой договор поставки

    Карточка предприятия АО ГОК Д

    Отгрузочные РЕКВИЗИТЫ для АО ГОК Д

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Уголь

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 05:0016.07.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829087Подведение итогов не позднее Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочных реквизитов АО "ГОК "Денисовский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата/постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    05

    Добыча угля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный 1,5*1250*2500 ст08пс"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Труба 159х8 L=5,8м ± 100мм ГОСТ 10705-80, 10704-91 марка стали 20 с фланцами 1-150-25 ГОСТ 12820-8"

    Кол-во: 1364

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