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Номер извещения
ГП829087
Уникальный номер закупки
18713
Наименование закупки
Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 08:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Денисовский" по заявке № 18713
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно отгрузочных реквизитов АО "ГОК "Денисовский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
24
05
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 1364
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