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    Главная / Торги / Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский"

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 04:0001.06.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829080Дата и время окончания срока приема заявок Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18773НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829080

    Уникальный номер закупки

    18773

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 05:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 18773

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    !Карточка предприятия АО ГОК И

    !Отгрузочные РЕКВИЗИТЫ для АО ГОК И

    АО ГОК Инаглинский - типовой договор поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Уголь

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18773

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 04:0016.07.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829080Подведение итогов не позднее Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18773Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопродукция для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18773

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочных реквизитов АО "ГОК "Инаглинский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата/постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    05

    Добыча угля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка просечно-вытяжная ПВ306 {лист}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Двутавр 30 ст.09Г2С ГОСТ8239-89 {С345 ГОСТ 19425-74*}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лист с ромбическим рифлением t=6 (ГОСТ 8568-77) С245"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Швеллер 30 ст09Г2С ГОСТ 8240-89 {С345}"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Швеллер 24 С345-3 ГОСТ8240-89 {С345}"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Швеллер 16 С345-3 ГОСТ8240-89 {С345}"

    Кол-во: 15.2

    "Позиция 7"

    "Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 С345"

    Кол-во: 8.2

    "Позиция 8"

    "Уголок 100*10 С345 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 9"

    "Уголок 75*6 С345 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 10"

    "Уголок равнополочный 50*50*5 ГОСТ 8509-93 С345-3 {С345}"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 11"

    "Уголок 63*63*5 С345-3 {С345 ГОСТ 8509-93}"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 12"

    "Труба кв.сечения 100х6 ГОСТ 30245-2003 {Труба профильная С345}"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 13"

    "Сталь листовая С345 20мм ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 7.85

    "Позиция 14"

    "Сталь толстолистовая 10 мм С345 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 7.85

    "Позиция 15"

    "Сталь толстолистовая 8 мм С345 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 6.28

    "Позиция 16"

    "Сталь толстолистовая 6 мм С345 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 4.71

    "Позиция 17"

    "Сталь листовая 4 мм {С345 ГОСТ 19903-74*}"

    Кол-во: 3000

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