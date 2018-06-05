Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отгрузочные реквизиты: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ -20т футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК»- при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >