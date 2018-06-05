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    Главная / Торги / Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

    Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829075Дата и время окончания срока приема заявок Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185) НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 02:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение А

    Проект договора

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-66

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Igor.Bubyakin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829075Подведение итогов не позднее Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185) Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузочные реквизиты: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ -20т футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК»- при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя (станции назначения). Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Секция резистора 7512-2126080-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Автомат 75131-3428010 разгрузки насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гидрораспределитель 75306-8606100-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Соединитель 282080-1 Super seal 1.5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Устройство УСП-101-110-Э сигнальное-пусковое"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пульт СКП 3.00.50.200 включения, выносной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Пульт СКП 3.00.55.100 управления"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Термостат СКП 2.00.50.057 извещатель, тепловой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Редуктор СКП 2.00.19.000 БКО-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Патрубок 3030768"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Пульт СКП 3.00.50.230 выносной, ручного управления в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Пульт СКП 3.00.59.100 управления в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Баллон СКП 2.00.13.000 с корзиной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Рукав СКП 2.00.20.000-07"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Баллон СКП 3.00.00.000 порошковый заднего моста"

    Кол-во: 5

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