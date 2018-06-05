www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 02:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-66
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Igor.Bubyakin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Игорь Борисович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп запасных частей на а/с Белаз 7555,75131 (код № 1180,1185)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузочные реквизиты: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ -20т футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК»- при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.32.30.390
45.31.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.