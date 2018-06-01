"Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) банковских (30 (тридцати) календарных – для субъектов МСП) дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком