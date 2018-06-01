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Номер извещения
ГП829102
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1805/239/МТ
Наименование закупки
Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1619
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 18:00 GMT +301.06.2018 18:0001.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 18:0001.06.2018 18:0001.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829102Дата и время вскрытия заявок Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829102Подведение итогов не позднее Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрообогрева для сооружения по подготовке и закачке воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
575,30 м.; 472 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
27.90.40.190
46.69.5
Документация лота
Кол-во: 1047.3
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