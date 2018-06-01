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Номер извещения
ГП829058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2018 01:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
7-4114-92161
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Elena.Yuvacheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ювачева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 10:00 GMT +301.06.2018 10:0001.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829058Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 10:0001.06.2018 10:0001.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829058Дата и время вскрытия заявок Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 10:0031.08.2018 10:0031.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829058Подведение итогов не позднее Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Телефонов IP AVAYA 1608 (с блоками питания 220В) для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» ДОСТАВКА в г. Нерюнгри Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес склада: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленая,1, База материально-технического снабжения АО ХК «Якутуголь» Контактные телефоны: (41147) 92-200 – приемная БМТС (41147) 92-108 – приемосдатчик ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
26.30.21
26.3
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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