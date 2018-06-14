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Номер извещения
ГП829057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт производственного цеха № 33 3 производственной площадки АО "АК ОЗНА" !!! к заявке приложить сканкопию подписанного на всех страницах ТЗ!!!
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 21:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Приложение 1 к Техзаданию - Капитальный ремонт производственного цеха № 33 3 пр. площадки АО "АК ОЗНА"
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1314
Факс
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Адрес электронной почты
Kondratieva.nv@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Надежда Владиславовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт производственного цеха № 33 3 пр. площадки АО "АК ОЗНА" Профильная труба, профнастил - давальческие материалы ОСМОТР ОБЪЕКТА НАЗНАЧЕН НА 29.05.18Г. (ВТОРНИК)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201815.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829057Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт производственного цеха № 33 3 пр. площадки АО "АК ОЗНА" Профильная труба, профнастил - давальческие материалы ОСМОТР ОБЪЕКТА НАЗНАЧЕН НА 29.05.18Г. (ВТОРНИК)город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт производственного цеха № 33 3 пр. площадки АО "АК ОЗНА" Профильная труба, профнастил - давальческие материалы ОСМОТР ОБЪЕКТА НАЗНАЧЕН НА 29.05.18Г. (ВТОРНИК)
Начальная цена
5 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения №1 к Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Октябрьский, Республика БашкортостанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
45.21.72.192
45.21.72.191
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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