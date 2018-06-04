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Номер извещения
31806530159
Уникальный номер закупки
692
Наименование закупки
Закупка цветного металла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 430-53-27
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка цветного металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 08:00 GMT +304.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806530159Дата и время окончания срока приема заявок Закупка цветного металлаНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 08:0004.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806530159Дата и время вскрытия заявок Закупка цветного металлаНижний Новгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка цветного металла
Начальная цена
938 131,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603009 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 174, 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
24.42.24
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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