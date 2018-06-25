открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829052 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Продавец: ООО «Запсибгазторг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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