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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829052Дата и время окончания срока приема заявок 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 15:00 GMT +325.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829052Дата и время окончания срока приема заявок 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829052Дата окончания срока рассмотрения заявок 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Москва

    Дата и время проведения

    26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829052Дата и время проведения 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829052Подведение итогов не позднее 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829052Подведение итогов не позднее 1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.Недвижимое имущество и неотделимые улучшения: 1.1.Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п); 2.2. Охранная-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681). 2.Право аренды земельного участка: 2.1.Земельный участок с кадастровым номером 89:04:020104:135, общей площадью 457 кв.м., находится в муниципальной собственности и используется Обществом на правах аренды для размещения вышеуказанного недвижимого имущества.

    Начальная цена

    5 194 990,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    519 499,01 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    519 499,01

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАПСИБГАЗТОРГ
    Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "магазин"

    Кол-во: 0

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