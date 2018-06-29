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Номер извещения
ГП829047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют
Начальная цена
205 900,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
24.20.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.
Начальная цена
392 088,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
24.20.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.
Начальная цена
809 463,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
24.20.32.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.
Начальная цена
231 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
09.10.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.
Начальная цена
708 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
11.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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