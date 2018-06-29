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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80, вес 5,266 т: Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново Обременения отсутствуют

    Начальная цена

    205 900,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.110

    Трубы обсадные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба обсадная"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 9,61 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.

    Начальная цена

    392 088,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    24.20.22.000

    Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы НКТ"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80, вес 19,743 т. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.

    Начальная цена

    809 463,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    24.20.32.000

    Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба НКТ"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Обременения отсутствуют.

    Начальная цена

    231 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11.120

    Услуги по структурно-поисковому бурению, связанные с добычей нефти и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Превентор"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829047Дата и время окончания срока приема заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829047Дата окончания срока рассмотрения заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829047Дата и время проведения Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829047Подведение итогов не позднее Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Обременения отсутствуют.

    Начальная цена

    708 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    11.20.11.000

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Якорь песочный"

    Кол-во: 0

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