Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829047 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: труба обсадная 178х10,6мм, исполнение А, группа Д, резьба ОТТГ, ГОСТ 632-80 (5,266 т); Труба НКТ 89х6.5 Д резьба НКМ ГОСТ 633-80 (29,353т); Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP (4 шт); Якорь газопесочный ПГ-3 (7 шт). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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