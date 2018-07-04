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Номер извещения
31806529940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка повысительной насосной станции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка повысительной насосной станции (по объекту: «Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова»)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 23:0027.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806529940Подведение итогов не позднее Поставка повысительной насосной станции (по объекту: «Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова») Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка повысительной насосной станции (по объекту: «Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова»)
Начальная цена
3 171 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.12.1
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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