Лот 1

Торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.