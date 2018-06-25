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Номер извещения
ГП829038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: торговой производственной базы и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 12:00 GMT +325.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829038Дата и время окончания срока приема заявок торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829038Дата окончания срока рассмотрения заявок торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.Москва
Дата и время проведения
26.06.2018 12:0026.06.2018 12:0026.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829038Дата и время проведения торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829038Подведение итогов не позднее торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.Москва
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Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829038Подведение итогов не позднее торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельного участка площадью 30 465 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, в составе: 1) здания нежилого назначения (столовая № 33 «Тайга»), литер: Б3, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3А; 2) здания нежилого назначения (магазин № 23, 30), литер: Б, кадастровый номер 66:39/01:01:80:01/А:00, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д.1А; 3) здания нежилого назначения (контора), литер А, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:02, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 4) здания нежилого назначения (складское помещение и гараж на 5 боксов), литер А5, кадастровый номер 66-66-39/013/2010-143, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, д. 3 «б»; 5) здания нежилого назначения (диспетчерская), литер А6, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:03, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 6) здания нежилого назначения (гараж № 2), литер А13, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:01, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 7) здания нежилого назначения, литер А14, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:05 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б, 8) здания нежилого назначения (склад № 1, 2), литер А7, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:06, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 9) здания нежилого назначения (склад № 5, 6), литер А12, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:08, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 10) здания нежилого назначения (тарный склад) площадью 511,90 кв.м., литер А11, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:04; 11) здания нежилого назначения с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кадастровый номер 66:39/01:01:80:03/Б:10; расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б; 12) оборудование дизельной котельной в составе: - водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт, “Buderus” Германия; - водогрейный котел LoganoGE 315 105тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus” Германия; - горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; - бак мембранный FlexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; - насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD 40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; 13) трансформатор ТМ160/6-0,4кВ, инв. № 2010001 - 1 шт.; 14) право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:43:0101006:0010 площадью 30465 кв.м., для использования вышеуказанного недвижимого имущества.
Начальная цена
5 777 988,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
577 798,87 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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