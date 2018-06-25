Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: нефтегазового оборудования производства ЗАО «DKG-EAST», Венгрия. Имущество находится по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском месторождении. Собственник: ОАО «Томскгазпром»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829029 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: нефтегазового оборудования производства ЗАО «DKG-EAST», Венгрия. Имущество находится по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском месторождении. Собственник: ОАО «Томскгазпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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