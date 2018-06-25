Лот 1

Эжектор – с его помощью высоконапорный газ с давлением 7,0…8,0 МПа захватывает низконапорный газ с давлением 2,6…3,0 МПа и выходит из эжектора с давлением 3.04,5 МПа. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют