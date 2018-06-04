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Номер извещения
ГП829024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-74
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Plyushch@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющ Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 11:00 GMT +304.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829024Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 11:0004.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829024Дата и время вскрытия заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829024Подведение итогов не позднее Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург - Товарный – Станция Костомукша, Октябрьская ж.д.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.2
49.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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