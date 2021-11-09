152-2021-ЭА Оказание услуг по аварийно-диспетчерскому, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов (сжиженный газ) на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2022 год 0132300008021000157

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300008021000157 Уникальный номер закупки 0132300008021000157 Номер закупки Наименование закупки 152-2021-ЭА Оказание услуг по аварийно-диспетчерскому, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов (сжиженный газ) на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2022 год 0132300008021000157 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВЫКСА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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