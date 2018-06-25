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Номер извещения
ГП829018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: нефтегазового оборудования производства ЗАО «DKG-EAST», Венгрия. Имущество находится по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском месторождении. Собственник: ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 18:00 GMT +325.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829018Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829018Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829018Дата и время проведения Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829018Подведение итогов не позднее Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829018Подведение итогов не позднее Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Дегазатор - горизонтальный аппарат с внутренними устройствами для разделения потока на две фазы: газ и жидкость. Ррасч = 0,6 МПа, Рраб = 0,58 МПа, Рпробн = 0,75 МПа, Траб = -6 … +30, Объём = 5,6 м3, Масса = 2200 кг. Год выпуска – 2001. Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют.
Начальная цена
28 534,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
33.12.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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