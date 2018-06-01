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Номер извещения
ГП829015
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-87-87
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Maxim.Shilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шилов Максим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829015Дата и время окончания срока приема заявок Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829015Дата и время вскрытия заявок Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 10:0031.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829015Подведение итогов не позднее Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
71.12.19.000
Документация лота
Кол-во: 0
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