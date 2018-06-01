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    Главная / Торги / Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке

    Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829015Дата и время окончания срока приема заявок Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829015

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т.З.

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-87-87

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Maxim.Shilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Максим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829015Дата и время окончания срока приема заявок Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829015Дата и время вскрытия заявок Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 10:0031.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829015Подведение итогов не позднее Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829015Подведение итогов не позднее Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 60 дней. Обязательное предоставление Локального сметного расчета к Договору. При сдаче-приемке услуг предоставление «Актов о приемке выполненных работ» (унифицированная форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицированная форма № КС-3),утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 Наличие лицензии, сертификатов, соответствующих допусков к производству работ: - Документы, подтверждающие профессию и квалификацию персонала. - Документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основным и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках договора, наличие мед. осмотра. - Право на производство работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка

    25.05.2018

    Т.З.

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке "

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