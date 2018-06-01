"Разработка общей схемы газоснабжения производственных корпусов цеха 33-34 ПАО «ИЗ» согласно ТЗ и заявке "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа - 60 дней. Обязательное предоставление Локального сметного расчета к Договору. При сдаче-приемке услуг предоставление «Актов о приемке выполненных работ» (унифицированная форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицированная форма № КС-3),утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 Наличие лицензии, сертификатов, соответствующих допусков к производству работ: - Документы, подтверждающие профессию и квалификацию персонала. - Документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основным и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках договора, наличие мед. осмотра. - Право на производство работ.