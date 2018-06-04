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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806529509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка биопрепаратов для комплексов очистных сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-86-00
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
m.satdinov@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Сатдинов Михаил Шамилевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка биопрепаратов для комплексов очистных сооружений
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка биопрепаратов для комплексов очистных сооружений
Начальная цена
374 895,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 748,95 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и условиями проекта договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и условиями проекта договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
20.59.52.199
37.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
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