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    Главная / Торги / Дополнение к лоту ГП828131 Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)

    Дополнение к лоту ГП828131 Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 11:5001.06.2018 11:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829008Дата и время окончания срока приема заявок Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829008

    Уникальный номер закупки

    433/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дополнение к лоту ГП828131 Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Чертежи

    Извещение

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    al.bogomolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829008Подведение итогов не позднее Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец вращателя SANY SR 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шайба карданная фланца вращателя SANY SR 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Шнек двухзаходный Ø 600 мм, L=2100 мм, резец Р-45, квадрат 200х200 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пробка болт Н 50 ЭТ 03.03.02 Erde Tools"

    Кол-во: 140

    "Позиция 5"

    "Пробка болт Н 40 ЭТ 03.03.01 Erde Tools"

    Кол-во: 140

    "Позиция 6"

    "Съёмник ударный с насадками для различных зубьев Erde Tools"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Резец скальный круглый ЭТ 01.01.02 Erde Tools"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Шнек двухзаходный Ø 520 мм, L=2100 мм, резец Р-45, квадрат 200х200 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Шнек двухзаходный Ø 430 мм, L=2100 мм, резец Р-45, квадрат 150х150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Шнек двухзаходный Ø 350 мм, L=2100 мм, резец Р-45, квадрат 150х150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ножевая секция Ø 620 мм, L=0.7 м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Обсадная труба Ø 620 мм, L=3.0 м"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Дрейтеллер укороченный для Sany Ø 620 мм"

    Кол-во: 4

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