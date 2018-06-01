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Номер извещения
ГП829008
Уникальный номер закупки
433/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Дополнение к лоту ГП828131 Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
al.bogomolov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомолов Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Буровой инструмент для самоходной роторной буровой установки Sany SR150C (Сила Сибири)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.92.61.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 140
Кол-во: 140
Кол-во: 2
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 48
Кол-во: 4
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