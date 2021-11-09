Оказание услуг связи (по предоставлению каналов связи для передачи данных и голосовой информации) с целью обеспечения резервирования информационного обмена в интересах ТНП 0173100001521000085

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0173100001521000085 Уникальный номер закупки 0173100001521000085 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг связи (по предоставлению каналов связи для передачи данных и голосовой информации) с целью обеспечения резервирования информационного обмена в интересах ТНП 0173100001521000085 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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