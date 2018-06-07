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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электросварных прямошовных труб (лот №1) и бесшовных горячедеформированных и нефтегазопроводных труб (лот №2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Pavel.Lepilin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепилин Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Товара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 15:00 GMT +307.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТовараМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 15:0007.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829010Дата и время вскрытия заявок Поставка ТовараМосква
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товара
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1420,25 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, ст.КоротчаевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3381
Поставка Товара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 15:00 GMT +307.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТовараМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 15:0007.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829010Дата и время вскрытия заявок Поставка ТовараМосква
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товара
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8645,455 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. 1-8: DDP, ст.Пуровск п. 9-14: DDP, ст.КоротчаевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 445.596
Кол-во: 6.36
Кол-во: 49.928
Кол-во: 75.647
Кол-во: 3675.97
Кол-во: 248.122
Кол-во: 1511.18
Кол-во: 833.4
Кол-во: 896.693
Кол-во: 168.547
Кол-во: 246.708
Кол-во: 257.161
Кол-во: 5.228
Кол-во: 224.916
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