Закупка электросварных прямошовных труб (лот №1) и бесшовных горячедеформированных и нефтегазопроводных труб (лот №2)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "57х8,0- К48-09Г2С-НП Рисп. не менее 37,5 МПа с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (толщина покрытия не менее 2,0 мм)" Кол-во: 445.596

"Позиция 2" "114х8,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа." Кол-во: 6.36

"Позиция 3" "168х9,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа." Кол-во: 49.928

"Позиция 4" "219х10,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа." Кол-во: 75.647

"Позиция 5" "325х14,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа." Кол-во: 3675.97

"Позиция 6" "Труба бесшовная горячедеформированная 159х8, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 248.122

"Позиция 7" "325х14,0- К52-13ХФА-ТО-НП, Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (толщина покрытия не менее 2,2 мм)" Кол-во: 1511.18

"Позиция 8" "Труба бесшовная горячедеформированная 325х12, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 833.4

"Позиция 9" "Труба бесшовная горячедеформированная 273х11, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 896.693

"Позиция 10" "Труба бесшовная горячедеформированная 57х6, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 168.547

"Позиция 11" "Труба бесшовная горячедеформированная 219х10, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 246.708

"Позиция 12" "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная пов. экспл. надежности 219х8 ст.09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 257.161

"Позиция 13" "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная пов. экспл. надежности 273х8 ст.09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием" Кол-во: 5.228