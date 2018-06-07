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    Главная / Торги / Закупка электросварных прямошовных труб (лот №1) и бесшовных горячедеформированных и нефтегазопроводных труб (лот №2)

    Закупка электросварных прямошовных труб (лот №1) и бесшовных горячедеформированных и нефтегазопроводных труб (лот №2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТовараМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электросварных прямошовных труб (лот №1) и бесшовных горячедеформированных и нефтегазопроводных труб (лот №2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ

    ДОГОВОР

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ФОРМА ТКП 04.06.18

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Pavel.Lepilin@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепилин Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Товара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 15:00 GMT +307.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТовараМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 15:0007.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829010Дата и время вскрытия заявок Поставка ТовараМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Товара

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1420,25 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, ст.КоротчаевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых докуметов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба эл.сварная прямошовная ст.09Г2С-15, ст.345-15-09Г2С"

    Кол-во: 3381

    Лот 2

    Поставка Товара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 15:00 GMT +307.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТовараМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 15:0007.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829010Дата и время вскрытия заявок Поставка ТовараМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829010Подведение итогов не позднее Поставка ТовараМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Товара

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8645,455 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. 1-8: DDP, ст.Пуровск п. 9-14: DDP, ст.КоротчаевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых докуметов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "57х8,0- К48-09Г2С-НП Рисп. не менее 37,5 МПа с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (толщина покрытия не менее 2,0 мм)"

    Кол-во: 445.596

    "Позиция 2"

    "114х8,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа."

    Кол-во: 6.36

    "Позиция 3"

    "168х9,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа."

    Кол-во: 49.928

    "Позиция 4"

    "219х10,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа."

    Кол-во: 75.647

    "Позиция 5"

    "325х14,0- К52-13ХФА-ТО-НП, ППУ Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным эпоксидным покрытием общей толщиной не менее 2,2 мм ТУ 1390-002-35349408-2011 и теплоизоляционным пенополиуретановым покрытием для подземных трубопроводов (с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием типа ППУ-СтПЭ) толщиной не менее 50.0 мм, плотность среднего теплоизоляционного слоя не менее 60,0 кг/см3, теплопроводность теплоизоляционного слоя при температуре плюс 50 °C не более 0,033 Вт/м•°C, прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении не менее 0,3 МПа."

    Кол-во: 3675.97

    "Позиция 6"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 159х8, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 248.122

    "Позиция 7"

    "325х14,0- К52-13ХФА-ТО-НП, Рисп. не менее 16,5 МПа с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (толщина покрытия не менее 2,2 мм)"

    Кол-во: 1511.18

    "Позиция 8"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 325х12, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 833.4

    "Позиция 9"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 273х11, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 896.693

    "Позиция 10"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 57х6, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 168.547

    "Позиция 11"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 219х10, 09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 246.708

    "Позиция 12"

    "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная пов. экспл. надежности 219х8 ст.09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 257.161

    "Позиция 13"

    "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная пов. экспл. надежности 273х8 ст.09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 5.228

    "Позиция 14"

    "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная пов. экспл. надежности 159х8 ст.09Г2С, К52 с наружным 2-х слойным п.э. покрытием"

    Кол-во: 224.916

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