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Номер извещения
31806528473
Уникальный номер закупки
788
Наименование закупки
Поставка листового металлопроката СТ3ПС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-93-67
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts28@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаглов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд,1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового металлопроката СТ3ПС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806528473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката СТ3ПСЗлатоуст, Парковый проезд,1
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 06:0004.06.2018 06:0004.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806528473Дата и время вскрытия заявок Поставка листового металлопроката СТ3ПСЗлатоуст, Парковый проезд,1
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового металлопроката СТ3ПС
Начальная цена
206 435,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 064,35 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.10.31
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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