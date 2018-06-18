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    Главная / Торги / Поставка силового электрооборудования для объекта строительства.

    Поставка силового электрооборудования для объекта строительства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 08:3018.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806528317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового электрооборудования для объекта строительства МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806528317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка силового электрооборудования для объекта строительства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Документация о закупке Word

    Извещение о закупке

    ТЗ

    Проект Договора

    Протокол об отказе от проведения процедуры закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка силового электрооборудования для объекта строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 08:30 GMT +318.06.2018 08:3018.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806528317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806528317Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва

    Дата и время проведения

    20.06.2018 13:0020.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806528317Дата и время проведения Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528317Подведение итогов не позднее Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528317Подведение итогов не позднее Поставка силового электрооборудования для объекта строительства Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка силового электрооборудования для объекта строительства

    Начальная цена

    9 028 073,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    46.69.15

    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами"

    Кол-во: 4

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