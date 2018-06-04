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Номер извещения
ГП817994
Уникальный номер закупки
205-562/18
Наименование закупки
Запрос на поставку поковки ст.45 для заказа 2028113
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-54
Факс
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Адрес электронной почты
Darya.Masharova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Машарова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковки ст.45 для заказа 2028.113
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 06:00 GMT +304.06.2018 06:0004.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковки ст.45 для заказа 2028.113Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 06:0004.06.2018 06:0004.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817994Дата и время вскрытия заявок Поставка поковки ст.45 для заказа 2028.113Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817994Подведение итогов не позднее Поставка поковки ст.45 для заказа 2028.113Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковки ст.45 для заказа 2028.113
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP - г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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