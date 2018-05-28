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    Главная / Торги / Приобретение противопожарных материалов

    Приобретение противопожарных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 15:0028.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817995Дата и время окончания срока приема заявок Заключения договора на закупку противопожарных материалов.КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение противопожарных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    Почтовый адрес

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Контактный телефон

    +7 843 519-42-49

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    5194249@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадртдинова Рамиля Ринадовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключения договора на закупку противопожарных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817995Подведение итогов не позднее Заключения договора на закупку противопожарных материалов.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключения договора на закупку противопожарных материалов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул.Красносельская, д.51.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По дополнительному согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукава внутрикварнирного типа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Шкаф пожарный для хранения двух огнетушителей"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Шкаф для хранения рукава пожарного и двух огнетушителей"

    Кол-во: 2

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