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Номер извещения
31806529508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колес
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 10:00 GMT +309.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806529508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колесСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 10:0009.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806529508Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колесСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колес
Начальная цена
460 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад А-Техникс, аэропорт Внуково, терминал D, Москва, РоссияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
26.51.12.190
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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