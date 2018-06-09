Поставка оборудования: Тележка для транспортировки колес

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата 100% стоимости Оборудования производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента выполнения обязательств, взятых на себя Исполнителем, в рамках заключенного договора и выставления Исполнителем счета Не предусмотрено