Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке от покупателя в течение 10-и рабочих дней с момента подачи заявки, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №337/036-2018 о проведении запроса котировок). Оплата производится Покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Поставщик выписывает счета-фактуры и накладные в рублях РФ.