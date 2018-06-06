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Номер извещения
31806528672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на поставку ГСМ.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.201813.06.2018 23:5913.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806528672Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ГСМСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 23:5919.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528672Подведение итогов не позднее Поставка ГСМСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ
Начальная цена
59 381,49
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка ГСМ, ассортимент, количество, технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 337/036-2018 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
19.20.29
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59381
Кол-во: 59381.49
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