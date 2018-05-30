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Номер извещения
ГП817987
Уникальный номер закупки
57
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку титановых слитков ОТ4-1 (ОТ4) для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ign@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ишмухаметова Гульнара Навилловна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Титановые слитки из сплава ОТ4-1 (ОТ4) ф 560 мм (+/-100мм), ГОСТ 19807-91, 4500 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 08:00 GMT +330.05.2018 08:0030.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817987Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ОТ4-1 (ОТ4) ф 560 мм (+/-100мм), ГОСТ 19807-91, 4500 кг Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 08:0030.05.2018 08:0030.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817987Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ОТ4-1 (ОТ4) ф 560 мм (+/-100мм), ГОСТ 19807-91, 4500 кг Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Титановые слитки из сплава ОТ4-1 (ОТ4) ф 560 мм (+/-100мм), ГОСТ 19807-91, 4500 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4500 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.45.30.181
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4500
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