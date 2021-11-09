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Номер извещения
0132300001721000779
Уникальный номер закупки
0132300001721000779
Наименование закупки
Определение исполнителя услуг по обеспечению изготовления и распространения программ, информационных материалов в информационной новостной телепрограмме, выходящей в эфире наземного эфирного и кабельного телеканала, принимаемого на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (№805-ЭА-21-НА) 0132300001721000779
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
25.10.2021 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение исполнителя услуг по обеспечению изготовления и распространения программ, информационных материалов в информационной новостной телепрограмме, выходящей в эфире наземного эфирного и кабельного телеканала, принимаемого на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (№805-ЭА-21-НА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001721000779Подведение итогов не позднее Определение исполнителя услуг по обеспечению изготовления и распространения программ, информационных материалов в информационной новостной телепрограмме, выходящей в эфире наземного эфирного и кабельного телеканала, принимаемого на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (№805-ЭА-21-НА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение исполнителя услуг по обеспечению изготовления и распространения программ, информационных материалов в информационной новостной телепрограмме, выходящей в эфире наземного эфирного и кабельного телеканала, принимаемого на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (№805-ЭА-21-НА)
Начальная цена
195 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов