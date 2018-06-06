Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Доставка товаров Заказчику осуществляется бесплатно, транспортом Исполнителя. Срок поставки и оказания услуг определяется календарным планом (Приложение №3 к Договору), но не позднее 31.12.2018 г., в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №298/000-2018 о проведении запроса котировок). Оплата производится в соответствии с графиком платежей (Приложение №2 к проекту Договора)