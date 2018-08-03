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    Главная / Торги / Закупка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Закупка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.08.2018 17:0003.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Приглашение на участие в процедуре

    Приложение №2 Запрос ТКП

    Инструкция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13691

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.anyuhina@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.08.201807.08.2018 10:0007.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817986Подведение итогов не позднее Поставка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР по заявке INF13331 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    45.21

    Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений

    25.13

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка СНП-Г-3-655-685-734-4,5-2,5-011 ТУ 5728-033-13267785-06 или СНП-Д-3-655-665-685-734-4,5-2,5-111 ТУ 5728-033-13267785-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Прокладка Б-50-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Прокладка А-50-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Прокладка А-25-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Прокладка 1-450-1,6-ПОН ГОСТ 28759.6-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Прокладка СНП Д-З-90-102-122-141-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Прокладка СНП Д-З-61-73-91-106-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Прокладка СНП Д-З-35-43-57-70-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Прокладка СНП Д-З-167-179-201-217-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Прокладка Б-800-0,6 ГОСТ 15180-86 из паронита марки ПМБ по ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Прокладка Б-150-16 ГОСТ 15180-86 из паронита марки ПМБ по ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Прокладка Ø563х498×2,0 ПОН ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прокладка ТИ-01-01.01.04.04, ТУ 2577-011-75250588-2010ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Прокладка спирально-навитая СНП DN2'' класс 300 LF-LM ASME B16.5"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Прокладка кольцо овального сечения R23 soft iron 90HB max ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Прокладка СНП Д-1-1-65-1,6-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Прокладка СНП Д-1-1-350-0,6-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 18

    "Позиция 18"

    "Прокладка СНП Д-1-1-200-1,0-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Прокладка СНП Д-1-1-150-1,0-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Прокладка СНП Д-1-1-150-0,6-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Прокладка СНП Д-1-1-125-1,0-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Прокладка А-200-1,0-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Прокладка СНП В-3-74-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Прокладка СНП В-3-43-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Прокладка ПУТГм-01-01-87x57-9,0-201 ТУ 5728-001-73427930-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Прокладка ПУТГм-01-01-01-50х25-9,0-201 ТУ 5728-001-73427930-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Прокладка A-800-2,5 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Прокладка СНП B-549-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Прокладка 1-500-1,6-ПМБ-1 ГОСТ 28759.6-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Прокладка 1-800-1,0 ГОСТ 28759.6-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Прокладка металлическая рифленая 736x686x4mm"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Прокладка 24" квадратного сечения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Прокладка СНП В-3-292-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Прокладка спирально-навитая 6-150 SS316 O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Прокладка спирально-навитая 18-400 SS316L O.R.-F.G.-SS316L I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Плоская прокладка 690x472x1.6 (8 отв. D=11мм на диаметре 660мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Плоская прокладка 581x511x1.6 (8 отв. D=11мм на диаметре 540мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Прокладка спирально-навитая 6-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Прокладка Б-800-0,6-ПМБ ГОСТ 15180-86 из паронита марки ПМБ по ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Прокладка спирально-навитая 10-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 32

    "Позиция 42"

    "Прокладка Б-50-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Прокладка А-400-1-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Прокладка А-50-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "Прокладка А-25-1.6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Прокладка заглушки 2 М1 ГОСТ 1173-13"

    Кол-во: 538

    "Позиция 47"

    "Прокладка СНП В-3-539-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Прокладка СНП Д-З-61-73-91-106-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 28

    "Позиция 49"

    "Прокладка СНП Д-З-90-102-122-141-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Прокладка СНП Д-З-35-43-57-70-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Прокладка СНП Д-З-167-179-201-217-2,5-1,6 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Прокладка СНП В-4-529-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Прокладка СНП В-3-539-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "Прокладка СНП В-3-36-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Прокладка СНП В-3-183-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-9"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Прокладка СНП В-3-106-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 16

    "Позиция 57"

    "Прокладка Ø563х498×2,0 ПОН ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Уплотнение для затвора 1200mm 10069/10070/10071/10072"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Прокладка СНП В-3-74-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Прокладка СНП В-3-292-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Прокладка спирально-навитая 24-300 CS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Прокладка спирально-навитая 8-600 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Прокладка спирально-навитая 42-600 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 A ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Прокладка спирально-навитая 24-600 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Прокладка-кольцо восьмиугольного сечения R78 (pitch 1124mm) soft iron 90HB max ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Прокладка спирально-навитая 6-600 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Прокладка спирально-навитая 2-600 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Прокладка спирально-навитая OD 1157.7mm ID 1032mm LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Прокладка спирально-навитая OD 994mm ID 918mm SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Прокладка спирально-навитая В-3-292-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Прокладка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Прокладка спирально-навитая 3/4”600lbs графит/SS316L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Прокладка спирально-навитая 6”600lbs графит/SS316L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Прокладка спирально-навитая 22-300 LTCS O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Прокладка внутренняя OD242xID200x1.6mm (mat=Garlock Gylon 3500)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Прокладка спирально-навитая 24-300 LTCS O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Прокладка внутренняя OD221xID200x1.6mm (mat=Garlock Gylon 3500)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Прокладка спирально-навитая 12-300 LTCS O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Уплотнение радиального давления"

    Кол-во: 14

    "Позиция 86"

    "Кольцо"

    Кол-во: 32

    "Позиция 87"

    "Прокладка спирально-навитая 18-400 SS316L O.R.-F.G.-SS316L I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Прокладка спирально-навитая 2" графитовый наполнитель, внутреннее кольцо 316L SS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Прокладка спирально-навитая OD 1525mm ID 1400mm SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Прокладка плоская DN200 Cl.150RF thk: 4mm mat: EPDM ASME B16.21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Прокладка плоская DN600 Cl.150RF thk: 4mm mat: EPDM ASME B16.21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Комплект прокладок для соединения клапана с кулером"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Комплект прокладок для кулера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Мембрана material=NBR/SS304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Резервное кольцо material=PTFE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Шайба уплотнительная material=NBR/SS31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Шайба уплотнительная material=NBR/SS30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Кольцо material=NBR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Кольцо material=NBR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Кольцо material=NBR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Резервное кольцо material=PTFE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Предохранительное кольцо material=NBR/SS304"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер: WHC-14-017-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер: WHC-14-017-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер:WHC-14-017-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер:WHC-14-017-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер: WHC-14-015-001 and 002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Прокладка для трубчатого теплообменника серийный номер: WHC-14-015-001 and 002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Прокладка спирально-навитая 6-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Прокладка спирально-навитая 24-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Комплект мембран и прокладок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Кольцо соединительное ф 38,1x1,5 teflon, 1 3/4""

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "Прокладка ф 5,4x1,5 teflon, 1 1/4""

    Кол-во: 16

    "Позиция 114"

    "Прокладка, обратная сторона крышки ф159"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Прокладка соединительная сторона ф159x4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Комплект уплотнений"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Прокладка"

    Кол-во: 468

    "Позиция 118"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Хомут стяжной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Кольцо резервное для фильтра D58.0xD51.9x1.5 (mat: PTFE)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Кольцо для фильтра D50.40x3.53 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 135"

    "Кольцо для фильтраD32.93x3.53 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Кольцо резервное для фильтра D115.0xD108.9x1.5 (mat: PTFE)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Кольцо для фильтра D107.54x3.53 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Кольцо для фильтра D56.75x3.53 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Кольцо для фильтра D64.77x2.62 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Кольцо для фильтра D53.65x2.62 (mat: fluorosilicone)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 9

    "Позиция 143"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 70

    "Позиция 144"

    "Прокладка спирально-навитая 8-150 SS316 O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Комплект уплотнений для фильтра гидравлического P572413"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Прокладка спирально-навитая 26-300 SS316L O.R.-F.G.-SS316L I.R. ASME B16.47 B ASME B16.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Прокладка спирально-навитая 24-300 SS316 O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Уплотнение сепаратора газового"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Уплотнение сепаратора газового"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1824

    "Позиция 151"

    "Прокладка основная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Прокладка спирально-навитая 30-150 SS316 O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.47 A ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Прокладка спирально-навитая De47.8 sp4, 4W8 mat: AISI304L/GRAPHITE-RING AISI 304L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "пластиковый профиль 60x360 sp5 Teflon"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Прокладка плоская без отверстия 323x293x4mm mat: CAMPROFILE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Прокладка СНП В-3-549-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Прокладка d=87, h=3,2 СНП для фланцев по DIN 2513 с уплотнительной поверхностью R13/V13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Прокладка d=87, h=3,2 СНП для фланцев по ASME B16.5 с уплотнительной поверхностью LM/LF (LMF)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 159"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Прокладка d=87, h=3,2 СНП для фланцев по ASME B16.5 с уплотнительной поверхностью LM/LF (LMF)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 164"

    "Прокладка ГП-200-П1-03 869х806х3-И2-1351 ТУ 2577-011-75250588-2010ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Прокладка ГП-200-П1-03 869х806х3-И2-1351 ТУ 2577-011-75250588-2010ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Прокладка для пробки АВГ-БМ-СПГ-02.00.001"

    Кол-во: 58

    "Позиция 168"

    "Прокладка спирально-навитая 8-300 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Прокладка SPW 24" 600LBS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Прокладка SPW, 6" 600LBS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Прокладка спирально-навитая 8-300 LTCS O.R.-F.G.-SS316 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Прокладка СНП В-3-74-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Прокладка ПУТГм-01-01-01-50х25-9,0-201 ТУ 5728-001-73427930-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Прокладка ПУТГм-01-01-01-50х25-9,0-201 ТУ 5728-001-73427930-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Прокладка 800mm 3.2mm графит ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Прокладка спирально-навитая 4-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 189"

    "Прокладка A-800-2,5 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 16

    "Позиция 190"

    "Прокладка СНП B-549-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Прокладка 1-500-1,6-ПМБ-1 ГОСТ 28759.6-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Прокладка 1-800-1,0 ГОСТ 28759.6-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Прокладка NH350S EPDM HARD"

    Кол-во: 260

    "Позиция 194"

    "Прокладка NX250L EPDM"

    Кол-во: 948

    "Позиция 195"

    "Прокладка спирально-навитая 18-150 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Кольцо уплотнительное овального сечения R49 SA240-304L ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Прокладка спирально-навитая 46-600 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.47 A ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Прокладка спирально-навитая"

    Кол-во: 70

    "Позиция 199"

    "Набор уплотнении"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Прокладка бака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Прокладка спирально-навитая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 203"

    "Прокладка спирально-навитая"

    Кол-во: 560

    "Позиция 204"

    "Прокладка спирально-навитая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 205"

    "Прокладка фильтра ФС-80/16 ХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Ремкомплект 103554.1459"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Прокладка фильтра ФС-100/16 ХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Прокладка спирально-навитая DN80 CLASS 300 B16.20 F.G./304L"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "Прокладка спирально-навитая 4-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 210"

    "Прокладка заглушки 60,5х54,5"

    Кол-во: 416

    "Позиция 211"

    "Прокладка спирально-навитая 12-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 212"

    "Прокладка заглушки 36,5х29"

    Кол-во: 588

    "Позиция 213"

    "Прокладка спирально-навитая dn50 class 600 ASME B16.20 F.G./304L"

    Кол-во: 27

    "Позиция 214"

    "Кольцо овального сечения R24 ASME B16.20 304L"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Кольцо овального сечения R24 ASME B16.20 304L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Прокладка заглушки 47.5x41.5"

    Кол-во: 1438

    "Позиция 217"

    "Прокладка спирально-навитая dn50 class 150 ASME B16.20 F.G./304L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Прокладка спирально-навитая 8"150RF 3,2мм ASME B16.20(07 ed) SS304L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 219"

    "Прокладка заглшки 41,5x35,5"

    Кол-во: 608

    "Позиция 220"

    "Прокладка спирально-навитая 10"150RF 3,2MM ASME B16.20(07 ed) SS304L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Прокладка спирально-навитая 8-150 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 222"

    "Прокладка спирально-навитая 3-300 SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Прокладка заглушки 47.5x41.5"

    Кол-во: 4132

    "Позиция 224"

    "Кольцо 2"SCH.80,1/8"x1""

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Кольцо 14"SCH.100,1/4"x1-1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Кольцо 12"SCH.100,1/4"x1-1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Кольцо 10"SCH.100,1/4"x1-1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Кольцо 16"SCH.80,1/4"x1-1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Прокладка корзины фильтра СФЭ для ЭВ 1210 с/н 2015-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Прокладк фильтра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Прокладка плоская 2" Cl.150RF толщина 3mm; материал PTFE (GORE UPG S800) ASME B16.21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Прокладка плоская 1"1/2 Cl.150RF толщина 3mm; материал PTFE (GORE UPG S800) ASME B16.21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Прокладка люк-лаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Прокладка спирально-навитая OD 1708mm ID 1630mm SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 235"

    "Прокладка спирально-навитая OD 969mm ID 900mm SS304 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Прокладка спирально-навитая 6-300 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Прокладка спирально-навитая 24-300 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Прокладка спирально-навитая 6-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Прокладка спирально-навитая 4-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Прокладка спирально-навитая 1-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Прокладка спирально-навитая 8-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Прокладка спирально-навитая 2-150 SS516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 243"

    "Прокладка спирально-навитая 24-150 CS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Резервное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Уплотнение колбы 4.5m"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Прокладка фильтра 350x85x50mm"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Полный комплект прокладок ротора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Прокладка ротора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Кольцо уплотнительное SS304L"

    Кол-во: 700

    "Позиция 252"

    "Прокладка спирально-навитая De85.9 sp4, 4W8 mat: AISI304L/GRAPHITE-RING AISI 304L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "Прокладка De1455x366 sp3W13 AISI 304/GRAPHITE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Прокладка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Комплект трехходовых клапанов и байпасного клапана с прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Прокладка спирально-навитая 3-150 SA516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Прокладка крышки фильтра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Прокладка спирально-навитая 16" 600LBS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Прокладка NX100X EPDM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0 ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 266"

    "Прокладка СНП В-3-74-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Прокладка 1200-10-1 10895 ГОСТ 28759.8-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 268"

    "Прокладка спирально-навитая 12-300 LTCS O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-1,0-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Прокладка СНП Д-1-1-100-16-12Х18Н10Т ГОСТ P 52376-2005"

    Кол-во: 28

    "Позиция 272"

    "Уплотнение кабеля M12 ADE1F"

    Кол-во: 8

    "Позиция 273"

    "Прокладка для пробки"

    Кол-во: 198

    "Позиция 274"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Прокладка спирально-навитая 2-150 SS516 O.R.-F.G.-SS304 I.R. ASME B16.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 281"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Прокладка плоская 4" Cl.150RF толщина 3mm; материал PTFE (GORE UPG S800) ASME B16.21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Кольцо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 286"

    "Уплотнительное кольцо 456.06X6.99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Прокладка А-350-1,6-ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 18

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