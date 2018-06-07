Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Швеллер В 100х80х4 Б ГОСТ 8278-83 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 С345-6 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Швеллер 160х40х3 ГОСТ 8278-83 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 14" "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град Итог" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град Итог" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Уголок 90х56х6 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Уголок 90х56х5 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 26" "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С Итог" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 29" "Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 30" "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 31" "Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 32" "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С Итог" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 34" "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 37" "Уголок 40х40х4-В ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 38" "Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Уголок 180х180х11 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Уголок 160х160х16 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Сталь ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Профиль 200х200х9 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Профиль 200х160х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 44" "Профиль 180х180х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Профиль 160х160х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-03 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Профиль 140х120х6 ГОСТ 30245-03 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 50" "Полоса 6х80-ВТ1 ГОСТ 103-2006 Ст3кп2 ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 51" "Полоса 6х150 ГОСТ 103-2006 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Полоса 5х30-ВТ1 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 54" "Полоса 5х100 ГОСТ 103-2006 C255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 55" "Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 с горячим оцинкованием по ГОСТ 9.316-2006 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 с горячим оцинкованием по ГОСТ 9.316-2006 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 57" "Полоса 4х20 ГОСТ 103-2006/ГОСТ9.307-89 ст3кп ГОСТ535-2005 оцинкованная Итог" Кол-во: 0

"Позиция 58" "Лист ПВ 508 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3пс5 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Лист ОЦБ-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Лист ОЦ Б-ПН-О-1,5х270 ГОСТ 19904-90 Н-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 61" "Лист ОЦ Б-ПН-НО-1 х1000x2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 62" "Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,55х1200х3000 ГОСТ 19904-90 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Лист ОЦ Б-ПК-О-0,6х1160х2050 ГОСТ 19904-90 Б Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 64" "Лист ОЦ Б-ПК-О-0,6х1070х2050 ГОСТ 19904-90 Б Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 окрашенный эмалью МЛ-1202 ТУ 6-10-800-6-78 по грунтовке ЭП-0200 ТУ 6-10-12-83-76 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 66" "Лист ОЦ 0,7 ГОСТ 14918-80* Ст3кп ГОСТ 380-2005* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 67" "Лист ОЦ 0,6х340х3000 ГОСТ 19904-90* Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 RAL 5015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 68" "Лист ОЦ 0,6 ГОСТ 19904-90 Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 69" "Лист Б-ПН-О-5,0 ГОСТ 19903-74* Ст3Гпс ГОСТ 14637-89* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 70" "Лист Б-ПН-О-3.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* СтЗ ГОСТ 16523-97 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 71" "Лист Б-ПН-О-3,0х1000х2000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 72" "Лист Б-ПН-НО-2.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* ОК360В-1-IV-Ст3-св ГОСТ 16523-97 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 73" "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Лист 5 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 78" "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 79" "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Лист 36 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 81" "Лист 3 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 82" "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Лист 16 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 9

"Позиция 85" "Лист 14 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 86" "Лист 12 ГОСТ 19903-74 С345-1 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 87" "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 88" "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 18

"Позиция 89" "Лист 0,8 х 315 ГОСТ 19904-90 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 90" "Лист 0,8 х 300 ГОСТ 19904-90 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 91" "Лист 0,7х250мм ГОСТ 19904-90 Ст3сп ГОСТ 16523-97 ОЦ RAL 7047 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 92" "Круг 8 ГОСТ 2590-2006 Ст3 ГОСТ 380-2005 с горячим цинкованием по ГОСТ Р 9.316-2006 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 93" "Круг 6-В1-II ГОСТ 2590-2006 Ст3сп-1-1ГП ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 94" "Круг 16 ГОСТ 2590-2006 Ст3 ГОСТ 380-2005 с горячим цинкованием по ГОСТ Р 9.316-2006 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 95" "Круг 12-В1 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-2013 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 96" "Круг 10-В1-II ГОСТ 2590-2006 Ст3сп-1-1ГП ГОСТ 535-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Двутавр 30Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Двутавр 30Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 100" "Уголок 160х160х10 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Уголок 140х140х10 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Уголок 125х80х8 ГОСТ 8510-86 С255 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 103" "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 105" "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 106" "Сталь ОЦ Б-ПН-НО-1х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 107" "Профиль 80х80х6 ГОСТ 30245-2003 С345-4 ГОСТ 27772-88* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 108" "Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 109" "Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 110" "Лист ромб 4 ГОСТ 8568-77 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 111" "Лист ПВ1 610х800 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог" Кол-во: 3

"Позиция 112" "Лист ПВ1 506 шир.1000мм ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 113" "Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 114" "Двутавр 25К1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 115" "Двутавр 25Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 116" "Двутавр 25Б2 ГОСТ Р 57837-2017 С345-6 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Двутавр 22 ГОСТ 8239-89 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 118" "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 119" "Двутавр 18Б2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 120" "Двутавр 14Б2 СТО АСЧМ 20-93 С245 ГОСТ 27772-88 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 121" "Арматура 8 АI ГОСТ 5781-82* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 122" "Арматура 8 А400 ГОСТ 5781-82* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 123" "Арматура 6 АIII (А400) ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 124" "Арматура 6 А240 ГОСТ 5781-82* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 125" "Арматура 20 АI ГОСТ 5781-82* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 126" "Арматура 18 АI ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 127" "Арматура 16 АI(A240) ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Арматура 14 АIII(A400) ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 129" "Арматура 14 АI ГОСТ 5781-82* Итог" Кол-во: 0

"Позиция 130" "Арматура 12 А400 ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 33

"Позиция 131" "Арматура 12 A240 ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 0

"Позиция 132" "Арматура 10 АI(A240) ГОСТ 5781-82 Итог" Кол-во: 0