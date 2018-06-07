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    Главная / Торги / Закупка МП для Обустройства ЧНГКМ

    Закупка МП для Обустройства ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829014Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МП для объектов УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МП для Обустройства ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    ТКП

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4199

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.peresedov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Переседов Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МП для объектов УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829014Подведение итогов не позднее Закупка МП для объектов УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МП для объектов УКПГ-3, Опорная база_ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТКП

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер В 100х80х4 Б ГОСТ 8278-83 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 С345-6 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Швеллер 160х40х3 ГОСТ 8278-83 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Уголок 90х56х6 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Уголок 90х56х5 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Уголок 40х40х4-В ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Уголок 180х180х11 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Уголок 160х160х16 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Сталь ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Профиль 200х200х9 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Профиль 200х160х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Профиль 180х180х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Профиль 160х160х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-03 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Профиль 140х120х6 ГОСТ 30245-03 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Полоса 6х80-ВТ1 ГОСТ 103-2006 Ст3кп2 ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Полоса 6х150 ГОСТ 103-2006 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Полоса 5х30-ВТ1 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Полоса 5х100 ГОСТ 103-2006 C255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 с горячим оцинкованием по ГОСТ 9.316-2006 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 с горячим оцинкованием по ГОСТ 9.316-2006 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Полоса 4х20 ГОСТ 103-2006/ГОСТ9.307-89 ст3кп ГОСТ535-2005 оцинкованная Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Лист ПВ 508 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3пс5 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Лист ОЦБ-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Лист ОЦ Б-ПН-О-1,5х270 ГОСТ 19904-90 Н-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Лист ОЦ Б-ПН-НО-1 х1000x2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,55х1200х3000 ГОСТ 19904-90 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Лист ОЦ Б-ПК-О-0,6х1160х2050 ГОСТ 19904-90 Б Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Лист ОЦ Б-ПК-О-0,6х1070х2050 ГОСТ 19904-90 Б Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 окрашенный эмалью МЛ-1202 ТУ 6-10-800-6-78 по грунтовке ЭП-0200 ТУ 6-10-12-83-76 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Лист ОЦ 0,7 ГОСТ 14918-80* Ст3кп ГОСТ 380-2005* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Лист ОЦ 0,6х340х3000 ГОСТ 19904-90* Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 RAL 5015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Лист ОЦ 0,6 ГОСТ 19904-90 Ст3кп ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Лист Б-ПН-О-5,0 ГОСТ 19903-74* Ст3Гпс ГОСТ 14637-89* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Лист Б-ПН-О-3.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* СтЗ ГОСТ 16523-97 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Лист Б-ПН-О-3,0х1000х2000 ГОСТ 19903-74 Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Лист Б-ПН-НО-2.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* ОК360В-1-IV-Ст3-св ГОСТ 16523-97 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Лист 5 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Лист 36 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Лист 3 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Лист 16 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Лист 12 ГОСТ 19903-74 С345-1 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Лист 0,8 х 315 ГОСТ 19904-90 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Лист 0,8 х 300 ГОСТ 19904-90 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Лист 0,7х250мм ГОСТ 19904-90 Ст3сп ГОСТ 16523-97 ОЦ RAL 7047 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Круг 8 ГОСТ 2590-2006 Ст3 ГОСТ 380-2005 с горячим цинкованием по ГОСТ Р 9.316-2006 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Круг 6-В1-II ГОСТ 2590-2006 Ст3сп-1-1ГП ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Круг 16 ГОСТ 2590-2006 Ст3 ГОСТ 380-2005 с горячим цинкованием по ГОСТ Р 9.316-2006 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "Круг 12-В1 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-2013 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Круг 10-В1-II ГОСТ 2590-2006 Ст3сп-1-1ГП ГОСТ 535-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Двутавр 30Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Двутавр 30Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Уголок 160х160х10 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Уголок 140х140х10 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Уголок 125х80х8 ГОСТ 8510-86 С255 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Сталь ОЦ Б-ПН-НО-1х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Профиль 80х80х6 ГОСТ 30245-2003 С345-4 ГОСТ 27772-88* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Профиль 80х80х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 109"

    "Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Лист ромб 4 ГОСТ 8568-77 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "Лист ПВ1 610х800 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Лист ПВ1 506 шир.1000мм ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "Двутавр 25К1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Двутавр 25Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Двутавр 25Б2 ГОСТ Р 57837-2017 С345-6 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Двутавр 22 ГОСТ 8239-89 С255 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "Двутавр 18Б2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Двутавр 14Б2 СТО АСЧМ 20-93 С245 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Арматура 8 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Арматура 8 А400 ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Арматура 6 АIII (А400) ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "Арматура 6 А240 ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Арматура 20 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "Арматура 18 АI ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Арматура 16 АI(A240) ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Арматура 14 АIII(A400) ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Арматура 14 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Арматура 12 А400 ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 33

    "Позиция 131"

    "Арматура 12 A240 ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Арматура 10 АI(A240) ГОСТ 5781-82 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Арматура 10 A400 ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Закупка МП для Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829014Подведение итогов не позднее Закупка МП для Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МП для Обустройство Нефтяной оторочки ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТКП

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Лист ПВ 506 ТУ 36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Двутавр 16Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Арматура 8 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Арматура 12 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 4

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    Дата аукциона:
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