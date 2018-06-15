Выполнение работ по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы по настоящему Договору должны быть начаты в 5 (пяти) дневный срок с момента подписания Договора при условии передачи документации согласно п. 4.2.1. настоящего Договора. В случае просрочки срока предоставления документации, Подрядчик вправе перенести срок начала и (окончания работ) на аналогичный период. Периодичность выполнения работ, прописана в Техническом задании (Приложение №1) настоящего Договора. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Подрядчиком и Заказчиком действует до полного исполнения, но не позднее 31 мая 2019 г.Оплата работ производится Заказчиком на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 7 (семи) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненного этапа работ по объекту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.