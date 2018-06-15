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Номер извещения
31806527783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договору
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 18:00 GMT +315.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806527783Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 18:00GMT +315.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806527783Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.201805.07.2018 20:0005.07.2018 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806527783Дата окончания срока рассмотрения заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527783Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201813.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527783Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договору
Начальная цена
5 501 556,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
550 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с требованиями указанными в Т.З.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
37.00.11.150
37.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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