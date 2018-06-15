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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений.

    Выполнение работ по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806527783Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806527783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Типовая документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договору

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 18:00 GMT +315.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806527783Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 18:00GMT +315.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806527783Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.201805.07.2018 20:0005.07.2018 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806527783Дата окончания срока рассмотрения заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527783Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806527783Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договоруСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию Локальных очистных сооружений ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз- Антей», расположенного по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны д.120 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему договору

    Начальная цена

    5 501 556,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    550 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    550 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с требованиями указанными в Т.З.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы по настоящему Договору должны быть начаты в 5 (пяти) дневный срок с момента подписания Договора при условии передачи документации согласно п. 4.2.1. настоящего Договора. В случае просрочки срока предоставления документации, Подрядчик вправе перенести срок начала и (окончания работ) на аналогичный период. Периодичность выполнения работ, прописана в Техническом задании (Приложение №1) настоящего Договора. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Подрядчиком и Заказчиком действует до полного исполнения, но не позднее 31 мая 2019 г.Оплата работ производится Заказчиком на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 7 (семи) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненного этапа работ по объекту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11.150

    Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор и обработка сточных вод"

    Кол-во: 1

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